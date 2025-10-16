Actriz de telenovelas con terrible enfermedad sufre una trágica pérdida

Verónica Montes es una reconocida actriz de telenovelas, quien se ha destacado por participar en todo tipo de producciones, logrando labrar toda su carrera y obtener renombre a nivel nacional. Lamentablemente, sufre de una terrible enfermedad, con la que ha tenido que sobrellevar.

Recientemente, la famosa artista acaba de sufrir una trágica pérdida, la cual ha dado a conocer en sus redes sociales con un triste mensaje de despedida. A continuación te detallaremos qué fue lo que pasó.

¿Qué le pasó a Verónica Montes?

Desde su cuenta de Instagram, sorprendió a todos al anunciar en sus historias, el fallecimiento de Mimi Montes, un perrito que era parte de su familia, quien incluso contaba con su cuenta de Instagram, logrando obtener un total de 7 mil 595 seguidores.

La actriz de telenovelas, dio a conocer su trágica pérdida dejando una “Historia” en sus redes sociales con el siguiente texto:

Gracias, mi amor, por tantos años de ternura, por enseñarme lo que es el amor más puro. Te voy a extrañar, mi bebita linda. Extrañaré tu carita, tus pasitos, cómo me mirabas con amor. Gracias por elegirme como tu mamá. Siempre vas a vivir en mí…

Hasta el momento, la causa de muerte del pequeño can, se desconoce, pero es una noticia que al público de la artista ha tomado por sorpresa. Sus seguidores se han encargado de enviarle sus mejores deseos y condolencias para poder sobrellevar la trágica pérdida. Incluso, uno de sus seguidores realizó una pequeña ilustración del can, donde vemos al pequeño perro con alas de ángel, un tierno detalla ante el lamentable momento.

¿Qué enfermedad padece Verónica Montes?

Verónica Montes ha hablado abiertamente de la terrible enfermedad que tiene, que es Tiroiditis de Hashimoto, un raro padecimiento que le ha traído varias consecuencias en su cuerpo. Su mayor reto ha sido aprender a vivir con eso.

La Tiroiditis de Hashimoto, se destaca por ser una enfermedad autoinmune, donde el sistema inmune ataca la glándula tiroides, provocando un sin fin de síntomas terribles. Lamentablemente, es un padecimiento que no cuenta con una cura, pero se puede mantener estable con un buen tratamiento.

Aunque la actriz de telenovelas ha declarado que ha tenido días difíciles, eso no le impide seguir adelante, ella hace todo lo posible por seguir con su vida y continuar con todos sus proyectos de televisión.