“Con razon tienes tantos hijos": Kevyn Contreras cuenta todo de su polémico historial amoroso en La Granja VIP
En una divertida plática con “La Bebeshita”, Kevyn Contreras reveló si son ciertos los rumores de que es mujeriego y por eso ha fracasado sus relaciones.
La personalidad de Kevyn Contreras “Bicolor” ya está dando de qué hablar en La Granja VIP Segunda Temporada. Y para aclarar uno de los rumores más fuertes que lo persigue, el comediante platicó con “La Bebeshita” y dijo que no es exactamente que sea mujeriego, sino que se considera un “alma enamorada” y explicó que sus seis hijos solo han sido con tres parejas diferentes.