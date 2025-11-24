¡Se empeñaban en dormir! ¿Cómo les fue a los nuevos peones de La Granja VIP con la levantada?

A solamente un mes de que termine el reality show, los nuevos peones, al igual que la mayoría de los que han pasado por esa posición, tampoco destacaron precisamente por su compromiso para levantarse temprano, tal y como ha sido una costumbre con el paso de las semanas en La Granja VIP.

Los peones brillan por su deseo de seguir durmiendo

Anoche 'El Patrón' Alberto del Río, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori y Kim Shantal fueron elegidos por sus compañeros como los nuevos peones del reality show; sin embargo, ni siquiera sabiendo que se enfrentarían al desafío de cocinar sin electricidad los motivó para prepararse con anticipación.

Aunque el luchador se despertó cerca de las 08:00 horas para salir por un momento del granero, luego de regresar a su aposento decidió volver a recostarse, mientras que Fabiola Campomanes se levantó aproximadamente diez minutos después para comenzar con su recorrido por las instalaciones.

La más reciente Capataz se topó con su amiga Lis Vega, a la cual le compartió que pasó un mal momento por el frío que se sentía en el granero, por lo que la cubana se ofreció a recoger los huevos del gallinero para la preparación del desayuno.

Cabe recordar que Adal Ramones señaló en la gala de eliminación de anoche que los granjeros no pudieron votar por los participantes que se habían desempeñado como peones durante la semana pasada, por lo que Alfredo Adame, Eleazar Gómez y César Doroteo se salvaron de repetir actividades.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Kike Mayagoitia, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la séptima semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.