inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Adame no falla: show, estrategia… y comida guardadita

Alfredo Adame no solo da contenido: también piensa en la estrategia y hasta se llevó comida de la fiesta.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Alfredo Adame sigue demostrando que no solo es el rey del contenido en la granja, también sabe jugar estratégicamente. En esta ocasión, decidió robar comida de la fiesta y guardarla “por si les da hambre a todos después”. Entre risas, sorpresa y algo de incredulidad, dejó claro que en este juego nada se desperdicia y todo puede ser parte de la estrategia. ¿Prevención… o maña?

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×