Adame no falla: show, estrategia… y comida guardadita

Alfredo Adame sigue demostrando que no solo es el rey del contenido en la granja, también sabe jugar estratégicamente. En esta ocasión, decidió robar comida de la fiesta y guardarla “por si les da hambre a todos después”. Entre risas, sorpresa y algo de incredulidad, dejó claro que en este juego nada se desperdicia y todo puede ser parte de la estrategia. ¿Prevención… o maña?