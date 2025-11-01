Adame no falla: show, estrategia… y comida guardadita
Alfredo Adame no solo da contenido: también piensa en la estrategia y hasta se llevó comida de la fiesta.
Alfredo Adame sigue demostrando que no solo es el rey del contenido en la granja, también sabe jugar estratégicamente. En esta ocasión, decidió robar comida de la fiesta y guardarla “por si les da hambre a todos después”. Entre risas, sorpresa y algo de incredulidad, dejó claro que en este juego nada se desperdicia y todo puede ser parte de la estrategia. ¿Prevención… o maña?
