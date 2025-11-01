inklusion logo Sitio accesible
¡No le conocíamos esa vanidad! ‘El Patrón’ revela detalles del procedimiento estético al que se sometió (VIDEO)

Alberto del Río le confesó a algunos de sus compañeros los pormenores de su tratamiento y la razón que lo motivó a hacerlo

‘El Patrón’ Alberto del Río aprovechó un momento durante del desayuno para revelarle a algunos de sus compañeros los detalles del procedimiento estético al que se sometió, así como la razón que lo motivó a hacerlo y la anécdota de lo ocurrido ese día.

