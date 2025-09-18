inklusion logo Sitio accesible
¡Mallezaa destapa todos los secretos de La Granja VIP!

Con su estilo único, Mallezaa explica qué es vivir entre animales, estrategia y pura supervivencia.

Mallezaa, con su sello irreverente y divertido, nos lleva paso a paso por todo lo que significa estar en La Granja VIP: desde la convivencia con animales, hasta los retos de estrategia y resistencia que pondrán a prueba a cada famoso. ¿Estás listo para descubrir cómo se vive realmente en el corral más polémico de la televisión?

