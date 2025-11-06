¿Alguien se quedará sin desayunar? Lolita Cortés deja caer unos huevos en el gallinero de La Granja VIP

Aunque Lolita Cortés se ha forjado una reputación intachable al interior de La Granja VIP por su dedicación, compromiso y trabajo duro, este día tuvo un accidente que podría verse reflejado en la falta de desayuno de un posible granjero.

¿Cómo estuvo el accidente?

Como era de esperarse, Lis Vega y Lolita Cortés fueron las primeras peonas en levantarse en el granero para comenzar con sus labores diarias y la también popular 'Jueza de hierro' de 'La Academia' se aproximó al gallinero para recolectar los huevos de las gallinas, actividad que ya ha hecho previamente y en numerosas ocasiones.

Después de que Lola juntara los huevos y los guardara en el bolsillo de su sudadera, se acercó a la canasta que se encontraba colgada a un lado de la puerta para colocarlos; sin embargo, al final dejó caer un par de ellos, cosa que la dejó sorprendida por unos breves momentos.

La peona le confesó, posteriormente, a su compañera Lis Vega lo sucedido y después de que le pidiera que no se preocupara, ambas coincidieron en que esperarían unos momentos más para ver si algunas de las gallinas pudieran poner uno que otro huevo para sumarlo a los insumos del desayuno.

Todo parece indicar que Lola no empezó este frío día con el pie derecho, ¿será que uno de sus compañeros se quede sin desayunar y genere un conflicto al ya de por sí tenso ambiente en La Granja VIP?

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Lolita Cortés, 'El Patrón' Alberto del Río, Alfredo Adame, Eleazar Gómez o Manola Díez del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.