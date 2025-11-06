“Se vio ardilla": La Bea apoya a Lolita Cortés tras desaire de Alfredo Adame

La colisión entre Alfredo Adame y 'El Patrón' Alberto del Río ocurrida el día de ayer continuó generando consecuencias colaterales y la más sorpresiva de la asamblea de anoche fue el careo entre el 'Golden Boy' y Lolita Cortés, pues la también 'Jueza de hierro' de 'La Academia' criticó el comportamiento de la polémica celebridad.

Adame ni siquiera voltea a ver a Lolita Cortés

Durante la preparación del desayuno de este día, Alfredo Adame se dio una vuelta por la cocina y fue recibido por un saludo de Lola Cortés, la cual procedió a preguntarle si deseaba un café, a lo que el 'Golden Boy' simplemente la ignoró, hecho que no ocurrió con La Bea, quien se encontraba presente conduciendo "Despertando", su 'programa matutino'.

Después de que Adame se retirara, Lolita se acercó a La Bea para decirle susurrando: "¿no dice que sabe jugar?" y cuando la comediante le preguntó a qué se refería, Cortés le hizo saber que "no le contestó y no la miró", a lo que la comediante respondió que "estaba enojado".

Si bien la peona coincidió, hizo énfasis en que "supuestamente él sabe jugar el juego y no debería estar enojado". Después de que La Bea bromeara "en exclusiva" con que Lolita "arremetió" contra Alfredo Adame, expresó que "le dio una cucharada de su propio vinagre" y "como dirían en el barrio, se vio ardilla", provocando la risa de Cortés y su respectiva aprobación.

¿Se resolverá este clima de fuerte tensión al interior de La Granja VIP de cara a la gala de eliminación de este domingo?

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Lolita Cortés, 'El Patrón' Alberto del Río, Alfredo Adame, Eleazar Gómez o Manola Díez del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.

