“Así no vas a aguantar": Jawy le pide congruencia a Fabiola Campomanes en La Granja VIP
El peón cuestionó la intención de la actriz de salir del reality show con tal de exhibir a algunos de sus compañeros
Ante las declaraciones de Fabiola Campomanes sobre lo ocurrido en la Asamblea de anoche y su intención de salir de La Granja VIP con tal de exhibir a algunos de sus compañeros, Jawy Méndez cuestionó a la actriz sobre sus expectativas en torno a la dinámica del reality show.
Galerías y Notas Azteca UNO