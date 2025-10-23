inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Video

“Así no vas a aguantar": Jawy le pide congruencia a Fabiola Campomanes en La Granja VIP

El peón cuestionó la intención de la actriz de salir del reality show con tal de exhibir a algunos de sus compañeros

La Granja VIP 24/7
Ante las declaraciones de Fabiola Campomanes sobre lo ocurrido en la Asamblea de anoche y su intención de salir de La Granja VIP con tal de exhibir a algunos de sus compañeros, Jawy Méndez cuestionó a la actriz sobre sus expectativas en torno a la dinámica del reality show.

La Granja VIP
Fabiola Campomanes
Jawy Méndez
