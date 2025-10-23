Verónica Montes se viste de luto tras inesperada muerte

Las redes sociales de la actriz Verónica Montes se han llevado todas las miradas en los últimos días luego de que confirmara la muerte de su mascota Mini. La famosa peruana ha recibido el acompañamiento de sus seguidores y recientemente ofreció detalles sobre qué sucedió con su perrita.

La muerte de su mascota se produjo el pasado 15 de octubre y fue la propia actriz la encargada de informarlo en sus redes sociales. Verónica Montes, de amplia trayectoria en México, ha recibido un sinfín de mensajes de su vasto fandom y se ha visto sorprendido por lo expuesto recientemente.

El dolor de Verónica Montes

Fue en su cuenta de Instagram que Verónica Montes dio a conocer la muerte de su perrita Mini. “El día más difícil de mi vida; 15 de Octubre mi angelito se fue. Mi MiniMontes, mi perrihija, mi chiquitina”, escribió la actriz en un posteo cargado de fotografías de ella y su mascota.

“Escribo esto con lágrimas, con el corazón hecho pedacitos, tratando de entender cómo seguir sin ti. Fuiste mi alegría, mi refugio, mi compañerita fiel. Gracias por tanto, mi Mini. Por cada momento, por enseñarme a amar sin medida, por darme más de lo que yo podía darte. No hay un solo día en que no te extrañe, pero sé que ahora estas corriendo libre, llenando el cielo de luz, saltando entre nubes con esa energía tuya tan única”, se despidió Verónica Montes.

¿Qué le pasó a la mascota de Verónica Montes?

Tras la primera publicación, Verónica Montes volvió a aparecer en redes sociales y esta vez lo hizo en su cuenta de TikTok. En un video, la actriz se mostró visiblemente dolida e indignada afirmando “Nunca lleven a sus mascotas a este hospital”.

Según relató Verónica Montes, días previos a la muerte de su mascota la llevó a una clínica por recomendación de una veterinaria. Desde entonces, la perrita quedó internada y se le realizaron diferentes estudios cuyos resultados resultaban ser contradictorios siempre.

Finalmente, la actriz recibió una llamada en donde se le indicaba que Mini estaba en estado crítico, motivo por el cual Verónica Montes se dirigió a la clínica pero “era muy tarde y no me pude despedir de Mini”. La actriz reveló que “la tenía en los brazos sin vida desde hace una hora” cuando la cardióloga la llama para avisarle que el estudio a su mascota había salido bien.

Así, la reconocida actriz peruana compartió su indignación con sus seguidores y afirmó que su mascota murió por negligencia médica. Sus posteos han dado lugar a comentarios de todo tipo, en los que proliferan los que le brindan su apoyo en este triste momento.