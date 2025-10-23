“No voy a hacer nada y no me importa": Fabiola Campomanes se rebela en La Granja VIP

La nominación de Sandra Itzel a manos de Eleazar Gómez en la Asamblea de anoche causó estragos en todos los frente de La Granja VIP y una de las celebridades más afectadas fue la actriz Fabiola Campomanes.

La peona se vio muy afligida por la decisión del actor debido a que buscaba ponerla “a sus espaldas” en el cuadro de nominados porque sentía que no contaría con el apoyo suficiente del público para ser salvada, lo que provocó que estallara contra él una vez terminado el evento de ayer.

Todo parece indicar que la noche de descanso no ayudó a disminuir los sentimientos negativos de Campomanes, pues durante la preparación del desayuno de este día, la actriz afirmó frente a Jawy Méndez y Lolita Cortés que “no iba a hacer nada por pura rebeldía” y que “no le importaba” ante la sugerencia de sus compañeros de no realizar trabajos pesados que requirieran cargar cosas pesadas.

Cabe señalar que la peona calificó como una “falta de respeto” la forma en que los graneros están haciendo sus estrategias y mostró su molestia ante la idea de que conspiren a sus espaldas.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que sacará a un granjero del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.