Así fue la PELEA ENTRE MANOLA DÍEZ Y ALFREDO ADAME. ¿Llegó el fin de una amistad?

Mientras todas las tensiones estallaban en contra de Eleazar Gómez, casi al final de La Asamblea, Alfredo Adame le reclamó a Manola Díez por haber traicionado la alianza que tenían: acordaron nominar a Fabiola Campomanes, pero ella nominó a Sandra Itzel. Así fue como Manola le contó a Lola qué había pasado, y Teo también le contó a La Bea lo que atestiguó.