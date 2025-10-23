Así fue la PELEA ENTRE MANOLA DÍEZ Y ALFREDO ADAME. ¿Llegó el fin de una amistad?
Manola Díez habló con Lola Cortés sobre cómo Alfredo Adame le retiró su amistad y alianza. César Doroteo también lo comentó con La Bea.
Mientras todas las tensiones estallaban en contra de Eleazar Gómez, casi al final de La Asamblea, Alfredo Adame le reclamó a Manola Díez por haber traicionado la alianza que tenían: acordaron nominar a Fabiola Campomanes, pero ella nominó a Sandra Itzel. Así fue como Manola le contó a Lola qué había pasado, y Teo también le contó a La Bea lo que atestiguó.
