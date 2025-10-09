Los chismes más poderosos que soltaron los tiktokers en La Granja VIP: ¡sin secretos!

La Granja VIP TikTok arrancó este 08 de octubre del 2025 con sorpresas , mucho trabajo, risas y, por supuesto, muchos chismecitos que ni siquiera imaginaste de tus influencers favoritos: ¡estas fueron algunas de sus confesiones más llamativas!

¿Cuáles fueron los chismes más ardientes de La Granja VIP TikTok?

FERNANDO LOZADA HABLA DE SU SEPARACIÓN DE TRIANA LION

Una de las confesiones más impactantes y personales de La Granja VIP llegó cuando Fernando Lozada se sinceró acerca de su separación de Triana Lion luego de 5 años de matrimonio:

“Ella se convirtió al 100% en ser mamá: llegó un punto en el que yo regresaba de un reality de 6 meses que no estábamos en contacto ni nada, entonces imagínate (…) yo emocionalmente estoy lejos y ella también, entonces se empieza a bajar esa parte”, reconoció.

LA ENTRAÑABLE RELACIÓN DE LESLIE GALLRDO Y FERNANDO LOZADA

Otro momento repleto de sinceridad en La Granja VIP TikTok llegó cuando Leslie Gallardo se sinceró y reconoció que su primer reality show fue muy difícil; sin embargo, Fernando Lozada estuvo ahí para ayudarla:

“Para mí, Fernando fue un ancla muy c4br0na en mi proceso de mi primer reality, Fernando fue una de las pocas personas que se acercó a mí y que estuvo para contenerme emocionalmente cuando yo no sabía todo lo que se me venía, nunca se me va a olvidar y por eso te tengo un cariño súper especial”, aceptó Leslie llena de agradecimiento.

ANTONIO BETANCOURT Y SU TEMA CON KENIA OS

Otro chismecito potente que se soltó en la sala de La Granja VIP fue cuando Antonio Betancourt reveló un asunto que tuvo con Kenia Os en una época donde él era prácticamente el representante de este fandom:

“Hay dos puntos, yo soy admirador de su talento e iba a sus conciertos, ahí es donde daba boletos y todo (…) para los MTV pues yo estaba en vivo, mencioné que ella iba a pasar y a la hora de la hora no quiso pasar: estuvo al lado de mí, yo la iba a entrevistar y no quiso, se fue”, explicó.

¡AXEL ARMIJO NARRÓ SU ROCE CON UN REPORTERO!

Otro chismecito potente de La Granja VIP TikTok ocurrió cuando Axel Armijo confesó en la sala ante todos sus compañeros que tuvo un roce con un reportero bastante intenso:

“Yo tuve una diferencia con un reportero de México (…) él dijo una mentira de un reality, yo lo corregí y él se ardió -porque ese reality era en Colombia-, entonces yo dije: ‘Si no lo conocen (al reportero) en Colombia no se preocupen, porque acá en México tampoco, entonces él me dedicó un segmento se su programa tirándome y no se qué: él me contestó y yo le volví a contestar”, confesó Armijo.

ALE LÓPEZ Y EDDY NIEBLAS: ¿QUÉ PASÓ?

Cuando le tocó su turno a Ale López, la tiktoker reconoció que sí tuvo roces con alguien famoso: ¡el también influencer Eddy Nieblas!

“Con todo el mundo tiene problemas él, de por sí, pero sí hubo un tiempo en que nos bloqueamos porque neta sí hubo una polémica porque empezó a molestar a Alondra y sí, ya se lleva con ella otra vez pero hubo un tiempo que nos enojamos”, reveló.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con 16 celebridades dispuestas a todo se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo que llegarán a la plataforma Disney+!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: