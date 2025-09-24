Alberto del Río mezcló lucha y baile en su trend viral de La Granja VIP, ¡y este fue el resultado!

Alberto del Río “El Patrón” dejó claro que él llega a La Granja VIP a jugar y no a pelear ; sin embargo, cuando se sumó al trend viral más sensacional del gallinero no pudo resistirse a la tentación de presumir algunos movimientos de las artes marciales mixtas, su especialidad, ante la cámara... ¡vaya que tiene el toque!

¡Así revelaron al quinto granjero de La Granja VIP, Alberto del Río “El Patrón”! TV Azteca [VIDEO] ¿Será que ‘el gigante de los encordados’ logra ganarse el respeto de sus compañeros sin máscara en La Granja VIP? ¡Conoce todo sobre Alberto del Río “El Patrón”!

¿Cómo fue el trend viral de La Granja VIP de “El Patrón”

Alberto del Río es una de las figuras más reconocidas en el mundo de la lucha profesional y las artes marciales mixtas gracias a su impecable paso por circuitos como la WWE y la Lucha Libre AAA Worldwide, y por eso cuando decidió sumarse a La Granja VIP más de una persona se quedó ¡con la boca abierta!

De personalidad explosiva y una intimidante presencia física, muchos internautas ya comenzaron a fantasear con la idea de que “El Patrón” protagonizará más de una pelea con Alfredo Adame , otra celebridad bastante controvertida: ¡aún no se sabe si esto ocurrirá o no, pero lo que sí es un hecho es que el luchador también llega dispuesto a protagonizar chismes e incluso memes!

Hace apenas unas horas, la cuenta oficial de Instagram de La Granja VIP compartió un video en el que Alberto del Río presumió ante las cámaras sus mejores pasos de baile en medio de un set decorado con motivos campestres: ¡hubo diversión, pero también hubo juego de piernas y hasta algunos “puñetazos” ante la cámara para no olvidarnos de que sólo habrá un “Patrón” en el gallinero”!

Con más de cuatro mil 700 Me Gusta y toda clase de comentarios en donde los internautas se sumaron al #TeamPatrón desde ya y felicitaron al luchador en este nuevo proyecto, el trend granjero de Del Río se convirtió en todo un bombazo viral: ¡él quiere ese premio final y está dispuesto a todo!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

En tan sólo cuestión de días veremos a Alberto del Río en su faceta más icónica: ¡la de granjero! La cita para el estreno de La Granja VIP es el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de Azteca UNO, así que prepara tus palomitas y cacarea a gusto con los mejores chismes que tenemos para ti.