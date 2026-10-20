“Bebeshita” y Kevyn “Bicolor” Contreras son SOMETIDOS a una Terapia de Parejas en La Granja VIP: “Yo no le coqueteó a Kevyn”

Bebeshita y Kevyn “Bicolor” son confrontados en una Terapia de Parejas, donde recibieron consejos de los Granjeros sobre su supuesta relación. Por un lado, Manelyk decidió hablar ya que ella estuvo implicada en una escena de celos por parte de la Granjera, detallando que ella nunca le a coqueteado ni le va a coquetear a Kevyn. Durante la charla, a la Granjera se le empezó a romper la voz al detallar que ya no entiende si es real todo lo que le ha dicho en La Granja VIP.