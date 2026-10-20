Kunno NUEVAMENTE se va a la suite del Capataz con Julio Camejo en La Granja VIP en la semana 7

En un inicio varios Granjeros dieron a conocer qué Granjero podría irse a la suite del Capataz, dando diversas opciones. Pero después de los votos del público, todos son sorprendidos en La Granja VIP al anunciarse que Kunno se va con Julio Camejo, detallando que es un gran momento para arreglar su amistad tras fuertes altercados.