¡Ajúa! Carolina Ross prende el ambiente antes de entrar a La Granja VIP

Con su estilo único y su alegría contagiosa, Carolina Ross demuestra que está más que lista para conquistar La Granja VIP al ritmo de sus mejores pasos.

Carolina Ross no solo brilla por su voz, también por su energía y carisma que hacen que todos digan “¡Ajúa!”. Antes de su entrada a La Granja VIP, la cantante sinaloense compartió sus mejores pasos de baile, derrochando estilo, ritmo y buena vibra.

