Alex Garza sorprendió con look vaquero y trend de La Granja VIP: ¡lista para la aventura!

Alex Garza, quien será la co-condcutora de La Granja VIP con Adal Ramones y Kristal Silva , se hizo presente en el foro de Al Extremo con el trend más divertido de la temporada: ¡sacó los peligrosos con su compañera Vanessa Claudio y este fue el resultado!

¿Cómo le fue a Alex Garza con su trend de La Granja VIP?

Hace apenas unas horas, La Granja VIP publicó un divertido video para demostrar que, al igual que otras celebridades como Kike Mayagoitia y Alberto del Río “El Patrón” , Alex Garza se puso su mejor ropa vaquera para bailar al ritmo de la contagiosa canción oficial del reality.

"¡AJUAAAA! @vanessaclaudio y @alexitagarza elevan el trend de #LaGranjaVIP. ¿Ya te uniste al vibe?”, escribió La Granja VIP para acompañar el reel que hasta ahora tiene 350 Me gusta y acumuló toda clase de reacciones en la caja de comentarios: ¡tanto Alex Garza como Vanessa Claudio conquistaron a todos con sus pasos en el foro de Al Extremo!

Los sombreros, la gamuza, los pantalones de mezclilla y las botas salieron a relucir en este video con el que se calentó el cacareo antes del estreno de La Granja VIP, un detalle que enloqueció a los internautas ya que ambas se consolidaron como todas unas bailarinas campiranas.

¿Cuál es la letra completa de la canción oficial de La Granja VIP?

La canción de La Granja VIP es una apuesta fresca que te invita a sacar la garra, liberar todas tus energías y sacar los pasos prohibidos en cualquier lugar; su letra completa es:

LETRA DE LA CANCIÓN DE LA GRANJA VIP

¡Ven, saca tu lado animal!

Dejé la vida de lujos y la cambié por las botas...

¡Desde que uso sombrero creo que mi vida es otra!

Pantalones vaqueros y el sol me marca la hora,

tengo tierra en las manos ¡y una mente ganadora!

¿Traidor quién es? ¡No sé!

¿Y qué hacemos? ¡No sé!

Tenemos que aprender, pues debemos de comer

¿El capataz, quién es, quién se va? ¡No sé!

Tenemos que aprender si no queremos perder

La Granja VIP

La Granja VIP

La Granja VIP

¡Donde todo se vale!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Adal Ramones, Alex Garza y Kristal Silva como parte de su equipo de conductores se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO, ¡no te pierdas esta increíble apuesta de éxito internacional que ahora llega a las pantallas mexicanas!