Carolina Ross revela su lado más divertido antes de entrar a La Granja VIP
Entre risas y sinceridad, Carolina Ross se une a un divertido trend donde confiesa sus preferencias al entrar a La Granja VIP: desde su estrategia hasta si elegiría salvarse o salvar a un amigo.
Carolina Ross demuestra que además de talentosa, es auténtica y con gran sentido del humor. La cantante se volvió viral al participar en un trend lleno de risas, donde respondió preguntas clave sobre su próxima aventura en La Granja VIP.
Galerías y Notas Azteca UNO