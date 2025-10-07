inklusion logo Sitio accesible
Carolina Ross revela su lado más divertido antes de entrar a La Granja VIP

Entre risas y sinceridad, Carolina Ross se une a un divertido trend donde confiesa sus preferencias al entrar a La Granja VIP: desde su estrategia hasta si elegiría salvarse o salvar a un amigo.

Carolina Ross demuestra que además de talentosa, es auténtica y con gran sentido del humor. La cantante se volvió viral al participar en un trend lleno de risas, donde respondió preguntas clave sobre su próxima aventura en La Granja VIP.

