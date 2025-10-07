Sandra Itzel, una granjera con corazón listo para brillar en La Granja VIP

Sandra Itzel se une a La Granja VIP como una de las participantes más carismáticas y queridas por el público. Con una trayectoria que abarca la música, la actuación y la conducción, Sandra ha demostrado ser una artista versátil que conquista por su talento y su calidez humana. Desde muy joven inició su camino en los escenarios, ganándose el cariño del público gracias a su autenticidad y pasión por lo que hace.