¡Cero y van tres! Los peones de La Granja VIP se volvieron a quedar dormidos

Volvió a ocurrir. Los cuatro peones de La Granja VIP de esta semana volvieron a demostrar su falta de compromiso con la posición que desempeñan, pues Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia y Omahi se volvieron a quedar dormidos.

Se les pegaron las cobijas

Van tres días de la tercera semana del reality show y en todos, los peones no han cumplido su compromiso de levantarse temprano y comenzar con sus actividades correspondientes. Fue hasta poco después de las 08:00 horas y derivado de las alarmas emitidas por la producción que, finalmente, decidieron poner manos a la obra y salir del granero.

Sergio Mayer Mori, todavía en su cama, afirmó que durmió solamente unos minutos, mientras que Eleazar se empeñaba en seguir acostado pese a la invitación de sus compañeros para levantarse con el fin de evitar más avisos molestos.

Lolita Cortés anticipa un regaño ejemplar

Lolita Cortés se mostró sorprendida por la falta de disciplina de los peones y comenzó a realizar las labores designadas a ellos, como la recolección de huevos en el gallinero.

Tras sacar a algunos animales en sus propios corrales, la granjera bromeó sobre la ausencia de moscas en el establo y lo relacionó directamente con la falta de peones. Después de volver a la granja, le comentó el hecho a Fabiola Campomanes y dijo que "les van a tener que meter una regañiza".

¿Será que les espera un castigo ejemplar a los peones o este comportamiento será una constante a lo largo de esta semana?

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Lis Vega y Sergio Mayer Mori; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.