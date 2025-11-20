Teo y Kike ya no confían en 2 granjeros. ¡Creen que los quieren sabotear!
Kike y Teo tuvieron una plática profunda, donde analizaron muchas cosas respecto al juego y creen que 2 granjeros los pueden traicionar.
Las alianzas y las estrategias dentro de La Granja VIP son impredecibles. Kike y Teo se han dado cuenta de que 2 granjeros están jugando juntos y podrían traicionar a todos para poder salvarse.
Galerías y Notas Azteca UNO
- La batalla legal de Christian Nodal contra Universal Music sigue abierta