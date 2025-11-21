¿Eres fan de lo dulce? 5 postres originales de Jalisco que te quitarán el aliento

La cultura gastronómica de México es única y diversa, y así ha sido reconocida en el mundo con distintos premios importantes del ámbito culinario. Si bien todas las regiones destacan por sus preparaciones y platillos característicos, la cocina de Jalisco resalta por sus dulces o postres.

Conoce cuáles son los mejores postres de Jalisco. Aquellas preparaciones que son ideales para satisfacer antojitos dulces después de comer o disfrutar en cualquier momento del día. Descubre más acerca de la cocina jalisciense.

Los 5 dulces típicos de Jalisco perfectos para los amantes de los postres

La birria, el pozole, el menudo y la torta ahogada, además del tequila, son preparaciones típicas de Jalisco. Pero para los que aman los sabores dulces, existen estos postres regionales. Para endulzar el paladar y el alma, estos son platillos ideales para satisfacer antojitos.



Cocada

Este postre más que jalisciense es típico de todo México. Como su nombre lo indica, se elabora con coco rallado, canela, leche, huevo y azúcar. Se hierven todos los ingredientes y posteriormente se le da forma. Las cocadas se pueden adquirir en locales, mercados y puestos ambulantes.

Churros de canela

Si bien estos bastones de masa frita rellena son originarios de España, lo cierto es que la cocina jalisciense los adoptó como suyos durante la colonización y les imprimió su sello regional. Se preparan friendo la masa en aceite y luego se espolvorean con canela. Los rellenos llevan cajeta, nutella, lechera, plátano, fresa u otros ingredientes a elección.

Jericalla

La jericalla es un dulce creado en el siglo XIX por una monja del Hospicio Cabañas (también conocido como Museo Cabañas). Se considera un postre parecido al flan porque lleva un poco de leche entera y evaporada, junto al huevo, azúcar, canela y vainilla. Además, se asemeja al otro alimento porque está ligeramente quemado o caramelizado en la parte superior.

Ate de membrillo con queso

La sencillez y simpleza de este dulce lo han vuelto el postre favorito de muchas personas y uno de los emblemas de la región jalisciense. Esta golosina con forma de rebanada se caracteriza por su sabor. Lleva un poco de queso manchego y membrillo. El alimento es característico del pueblo mágico de San Sebastián del Oeste.



Rollo de guayaba

Este postre puede que sea el más popular de Jalisco. El dulce se vende en casi todas las dulcerías y puestos callejeros. Se puede conseguir con facilidad en Guadalajara y los pueblos mágicos de Tapalpa, Mazamitla, Mascota, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende. Su forma es enrollada y se prepara con fruta natural y azúcar.