César Doroteo llega a La Granja VIP con impactantes números en redes sociales: ¡conócelos!

El influencer César Doroteo, la sexta celebridad confirmada para la Granja VIP , cuenta con un sólido fandom que promete ser clave al momento de las votaciones: ¿cómo le va en sus redes sociales a este adorado creador de contenido que inició en YouTube y que pronto causó furor con sus videos al lado de Ricardo Peralta ?

¡¿Indirecta sobre Jawy?! Teo, el sexto granjero de La Granja VIP, hizo polémicas declaraciones TV Azteca [VIDEO] El recién sexto revelado de La Granja VIP, Teo, lanzó un ‘dardito’ sobre Jawy... ¿Los veremos sacar su lado ‘animal’? ¡Checa las confesiones del granjero!

¿Cómo le va al granjero César Doroteo en sus redes sociales?

Como si el anuncio de Alberto del Río “El Patrón” como parte de las celebridades de La Granja VIP no fuera suficiente , TV Azteca soltó otro bombazo viral: ¡César Doroteo también se unirá a la competencia campestre por el premio final, y va dispuesto a todo para lograrlo!

“Teo”, como le dicen cariñosamente sus fans, se consolidó como un importante youtuber gracias a su canal “Pepe y Teo”, el cual cuenta con más de 996 mil suscriptores, y por ello no es de extrañarse que cuando su rostro se destapó en el granero de La Granja VIP sus fans explotaron de alegría: ¡prometieron votar por él desde ya!

Aunque tal vez el “Team Teo” no te suene tan popular, lo cierto es que el fandom -si se une- puede llegar a ser de cuidado: por ejemplo, en su cuenta de Instagram este influencer LGBTQ+ cuenta con 392 mil seguidores a quienes les comparte fotos y videos de sus looks, su estilo de vida y sus colaboraciones, una cifra que podría aumentar cuando La Granja VIP se estrene.

Si hablamos de videos cortitos, a “Teo” no le va nada mal en ese aspecto, pues cuenta con más de 256 mil seguidores en TikTok a quienes consiente con divertidos trends que a cada momento lo colocan como una sensación viral: ¡es muy carismático, y eso puede jugarle a su favor en La Granja VIP, sobre todo para hacerle contrapeso a granjeros más rudos como Alfredo Adame o “El Patrón”!

Con YouTube como la plataforma más fuerte de César Doroteo, tal vez sea la hora de verlo como un competidor de cuidado y, sobre todo, con experiencia en la telerrealidad: ¡él ya estuvo en La Isla: Desafío Turquía, otro reality de TV Azteca, y le sabe muy bien a los retos extremos!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

César Doroteo dará la batalla en La Granja VIP, pero no llega solo: ¡otras 15 celebridades competirán con él para llegar a la gran final, por lo que las cosas se pondrán color de hormiga en el gallinero! No te pierdas el estreno de este increíble reality show el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO.