César Doroteo quiere ganar en La Granja VIP con su lado “bonito”: ¡cero traiciones!

César Doroteo llega a La Granja VIP en plan buena onda , y aunque dejó claro que no está dispuesto a dejarse agredir, su estrategia para ganar el reality tiene más que ver con la amistad, las alianzas y el equipo que con las peleas y las discusiones, ¿pero logrará imponerse así o no?

¿Qué planea César Doroteo para ganar La Granja VIP?

En un sincero video en vivo con nuestra host digital Mallezaa en el que habló de sus proyectos antes de La Granja VIP y reveló cuáles facetas de su personalidad veremos en el 24/7, César Doroteo aceptó que él va por ganar el premio final de forma “bonita” con cero traiciones.

“Yo ‘safo’ con las humillaciones, con las mentiras y con que alguien sea grosero (…) yo soy muy buena onda, pero si de repente alguien es grosero conmigo o con alguien, ahí sí digo: ‘pintaste rayita’ ”, explicó.

Nuestro adorable “Teo” hizo reír a Mallezaa cuando dijo, igual que todos sus compañeros, que él entra a La Granja VIP con el objetivo de llevarse... ¡el primer lugar! aunque sabe que no será fácil:

“Si uno no entra a un reality seguro de que va a ganar o con la ambición de ganar... ¿entonces para qué entras? (…) quiero vivir mi experiencia semana a semana y quiero formar lazos reales, amistades fuertes, y sí me gustaría llevarme el premio siempre jugando desde el lado bonito”, explicó.

¿César Doroteo podrá imponerse con su faceta cute o tendrá que sacar a relucir su lado animal para cumplir con su objetivo, sobre todo con celebridades tan explosivas como Alfredo Adame o Alberto del Río “El Patrón”? ¡El debate está servido en el gallinero más alegre de TV Azteca!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La cita con La Granja VIP, el reality show más sensacional de la televisión mexicana, arranca el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO, ¡no te la puedes perder!