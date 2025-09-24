El personaje de Sailor Moon que representa a las granjeras de La Granja VIP según la IA.

Sailor Moon y La Granja VIP podrían tener mucho más en común de lo que te imaginas: ¡le preguntamos a la inteligencia artificial qué personaje de este popular anime encaja mejor con Sandra Itzel y Kim Shantal, nuestras adorables granjeras, y este fue el resultado!

¿Qué Sailor Moon representa a Sandra Itzel y Kim Shantal de La Granja VIP?

Hasta el momento van 6 celebridades confirmadas para La Granja VIP pero sólo dos de ellas son mujeres: Sandra Itzel y Kim Shantal. Ambas llegan al reality dispuestas a ponerle el toque femenino a la competencia, pero también a dar lo mejor de sí mismas para ganar.

Ayer nos imaginamos a Alfredo Adame, Alberto del Río, Jawy Méndez y César Doroteo como superhéroes de Marvel y ahora le tocó el turno a las chicas: ¡la inteligencia artificial (IA) se basó en sus carreras y sus signos zodiacales para asignarles a Sailor Saturn y Sailor Pluto como los personajes que encajan perfectamente con nuestras dos granjeritas!

KIM SHANTAL SERÍA... ¡SAILOR PLUTO!

Para Kim Shantal (quien es Escorpio en el Zodiaco occidental), la IA consideró que Sailor Pluto la representa con exactitud ya que esta guardiana de la Puerta del Espacio-Tiempo tiene misterio, enigma, poder y mucho espíritu protector... ¡sorprendente, pues Kim Shantal dio bastante de qué hablar en Tentados por la Fortuna precisamente por su carácter enigmático aunque explosivo!

A SANDRA ITZEL LE TOCÓ SER... ¡SAILOR SATURN!

Al “ejército de mariposas” de Sandra Itzel les agradará saber que la IA le asignó a Sailor Saturn como su “personaje del poder” rumbo a La Granja VIP ya que la actriz y cantante es una Capricornio, lo que encaja mejor con esta guerrera de la destrucción y el renacimiento caracterizada por su disciplina, su responsabilidad y su enorme sentido del deber... ¡debe serlo, pues nuestra querida granjera ya ganó un reality gracias precisamente a eso!

Con granjeros tan competitivos como Alfredo Adame y Alberto del Río “El Patrón” en el granero de La Granja VIP, el panorama para Kim e Itzel suena muy complicado, pero no imposible... ¡sobre todo si se basan en las personalidades de Sailor Moon para tomar fuerza en los momentos más difíciles!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

¿Crees que las adorables Sailor Saturn y Sailor Pluto ayuden a nuestras dos granjeras confirmadas hasta el momento a superar las pruebas de La Granja VIP? ¡Todo podría ocurrir y por ello te invitamos a ver el estreno de este reality show único en la televisión mexicana!

La cita es el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡Adal Ramones y nuestro divertido equipo de conductores están trabajando duro para traerte lo mejor del chisme y las intrigas de las celebridades granjeras hasta tu hogar!