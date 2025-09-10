¿Veremos a los pollitos de La Granja VIP como todos unos gallos? ¡Esto tardan en crecer!

La Granja VIP contará con 3 pollitos como parte de los animalitos que celebridades entre las que se encuentran Alfredo Adame y Jawy Méndez cuidarán a lo largo de 10 semanas como parte de su trabajo en el campo, ¿pero lograremos verlos convertidos en gallos o gallinas cuando el reality termine?

¡Los pollitos de La Granja VIP llegaron a Venga La Alegría!

¿Cuánto tarda un pollito en llegar a la madurez?

A mediados de agosto, Sergio Sepúlveda y sus compañeros de Venga la Alegría recibieron con bombo y platillo a 3 pollitos que llegaron a los foros de TV Azteca bien sanitos y protegidos por un cajón de cría que los mantuvo calientitos hasta su fortalecimiento total.

Los pollitos, por supuesto, ya tendrán algunas semanas de crecimiento cuando arranque lo mero bueno en La Granja VIP y ya no serán unos recién nacidos, sino unos amigos dispuestos a hacer travesuras, picotear y tal vez causarle alguno que otro dolor de cabeza a las celebridades.

¡Ya nacieron los primeros pollitos de La Granja VIP! Lorena Della nos da los detalles TV Azteca [VIDEO] ¡El pasado viernes nacieron los primeros pollitos de La Granja VIP! Lorena Della y los veterinarios nos dan el reporte completo del estado de salud de los tiernos emplumados.

De acuerdo con el sitio especializado Fan Mascotas, un pollito en condiciones regulares de estilo de vida y alimentación tarda aproximadamente entre 18 y 24 semanas en convertirse en un gallo... ¡o gallina! (es decir, unos 5 o 6 meses), por lo que tal vez no veamos a nuestros amigos como adultos, pero sí alcanzaremos a vivir su etapa juvenil.

Entre los cambios que se presentan en los pollitos a lo largo de estas semanas están sus plumas más grandes, la aparición de la cresta y en el caso de los machos el crecimiento de espolones, una tendencia a pelear con otros gallos y, claro, su distintivo canto matutino.

Ya sean gallos o gallinas, todo apunta a que los 3 pollitos que conocimos en Venga la Alegría y que nacieron el pasado 08 de agosto del 2025 (¡ya tienen un mes!) se convertirán en una celebridad más de La Granja VIP ya que cuando el reality termine todavía estarán en una etapa “juvenil”... ¡qué emoción!

No te pierdas de las aventuras de nuestros pollitos y los otros animales de La Granja VIP que harán que las celebridades suden "la gota gorda" todos los días que dure su participación en el reality: