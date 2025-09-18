¡Alfredo Adame se declara alma libre en La Granja VIP!

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Alfredo Adame dejó claro que dentro de La Granja VIP no seguirá consejos ni se dejará influenciar por nadie. “Soy un alma libre, no le hago caso absolutamente a nadie más que a mí mismo”, declaró con firmeza. Para él, esta experiencia no solo es un reto personal, sino también una oportunidad para demostrar que puede superar cualquier prueba y, por supuesto, que está dispuesto a luchar con todo para convertirse en el gran ganador del corral más famoso de la televisión.