Estos días lloverá en la semana del 24 al 30 de noviembre: sigue en vivo el mapa
¡Ten cuidado! En diversas zonas del país caerán fuertes lluvias; te contamos cuál es el pronóstico que veremos del 24 al 30 de noviembre, según los expertos
Al salir a los trabajos o a la escuela, es importante que los usuarios sepan cuál es el clima que se verá en los próximos días, para que puedan llevar todo lo necesario en ropa, o de ser necesario tener a la mano un paraguas. Es así que el gobierno alerta a la población sobre las tempestades que se verán en la semana del 24 al 30 de noviembre.
Dentro de las advertencias, señala que en ciertos estados lloverá intensamente. Toma nota para que descubras las entidades que van a presentar la caída de precipitaciones en los próximos días según el Servicio Meteorológico Nacional.
¿En qué estados va a llover?
Es un comunicado publicado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detalla que del 24 al 30 de noviembre lloverá en diversas partes del país. Por lo que en esa semana, los usuarios deberán llevar ropa adecuada y su paraguas para soportar las fuertes precipitaciones. Esto es lo que veremos en los próximos días:
- Lunes 24: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
- Martes 25: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca (Papaloapan, Los Tuxtlas, Olmeca), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo
- Miércoles 26: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca.
¿Qué precauciones debemos tomar en los próximos días?
Aunque el pronóstico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, solamente abarca hasta el 26, en la semana del 24 al 30 de noviembre debemos estar atentos, considerando la presencia de constantes lluvias y de bajas temperaturas, ya que podrían alargarse a los demás días. Por lo tanto debemos considerar las siguientes precauciones:
- Mantén libres las coladeras, cunetas y drenajes para lograr que el agua se vaya, evitando terribles inundaciones en los días que lloverá.
- Conoce el Plan Familiar de Protección Civil.
- Ten lista una mochila de emergencia.
- Usa ropa térmica.
- Resguarda a las mascotas en zonas calientes.
- Evita el uso de anafres y braseros.
#ComunicadoCNPC@GobiernoMX exhorta a la población a tomar precauciones ante las altas y bajas temperaturas previstas en las próximas 72 horas. Mantente informado y adopta medidas de protección para cuidar tu salud y la de tu familia.https://t.co/AB12ziX3Vz pic.twitter.com/yQdkpOMKAG— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 24, 2025