Eleazar Gómez y Alfredo Adame hablan sobre la pelea con César Doroteo. “Se me hace bien falso”
Alfredo Adame apoyó a Eleazar Gómez tras su discusión con César Doroteo, y lo invita a seguir su estrategia. “Los traes pariendo chayotes”, le dice.
Luego de la discusión que Eleazar Gómez tuvo con César Doroteo esta mañana, habló con Alfredo Adame sobre el tema. Dice que Teo “no viene a representar a nadie” y que él cuenta con gran apoyo de la comunidad LGBTQ+.
