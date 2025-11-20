inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP 24/7
Eleazar Gómez y Alfredo Adame hablan sobre la pelea con César Doroteo. “Se me hace bien falso”

Alfredo Adame apoyó a Eleazar Gómez tras su discusión con César Doroteo, y lo invita a seguir su estrategia. “Los traes pariendo chayotes”, le dice.

La Granja VIP 24/7
Luego de la discusión que Eleazar Gómez tuvo con César Doroteo esta mañana, habló con Alfredo Adame sobre el tema. Dice que Teo “no viene a representar a nadie” y que él cuenta con gran apoyo de la comunidad LGBTQ+.

La Granja VIP
Eleazar Gómez
César Doroteo
