inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

La Granja VIP: Teo decidió tomar una ducha, pero parece que la puerta del baño ya no funciona muy bien

Kike Mayagoitia y César Doroteo han creado una buena mancuerna en La Granja VIP, así que el conductor le pedaleó la bicicleta para que el influencer disfrutara de un buen baño.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

La puerta del baño al aire libre de La Granja VIP se encuentra un poco averiada y los peones han tenido problemas cuando se bañan, pues la puerta se abre, pero afortunadamente todo se ha quedado en un susto.

César Doroteo
La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×