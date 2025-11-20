La Granja VIP: Teo decidió tomar una ducha, pero parece que la puerta del baño ya no funciona muy bien
Kike Mayagoitia y César Doroteo han creado una buena mancuerna en La Granja VIP, así que el conductor le pedaleó la bicicleta para que el influencer disfrutara de un buen baño.
La puerta del baño al aire libre de La Granja VIP se encuentra un poco averiada y los peones han tenido problemas cuando se bañan, pues la puerta se abre, pero afortunadamente todo se ha quedado en un susto.
