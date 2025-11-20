inklusion logo Sitio accesible
¿Kim Shantal volvió a desobedecer al Tío Pepe? Fabiola Campomanes evalúa el trabajo de los granjeros

Fabiola Campomanes le explicó al Tío Pepe cómo han trabajado los granjeros y peones bajo su mando, incluyendo a Kim Shantal después de su momento “rebelde”.

En su tercer día completo como La Capataz, Fabiola Campomanes le dio al Tío Pepe un reporte del trabajo de sus compañeros granjeros y peones. Hizo una actualización sobre Kim Shantal, quien el martes se negaba a obedecer a El Mayoral porque no quería encargarse de las vacas.

