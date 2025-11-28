¿Traicionará a Eleazar? Alfredo Adame aconseja a Kim Shantal para nominar en La Traición. “Que te valga”
“Piensa en quién te va a estorbar”, le dijo Alfredo Adame a Kim Shantal para elegir en La Traición. Uno de los escenarios implica traicionar a Eleazar Gómez.
Alfredo Adame le dio una serie de consejos a Kim Shantal para tomar decisiones a la hora de La Traición de este 28 de noviembre. Le planteó varios escenarios, pero en uno de ellos debe traicionar a Eleazar Gómez. “Lo va a tomar muy mal pero que te valga”, dijo el “Golden Boy”.
La Granja VIP
Kim Shantal
Alfredo Adame
