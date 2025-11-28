Eleazar Gómez cree que lo traicionarán y duda de Alfredo Adame. “Quiere que me suban a mí"
Eleazar Gómez piensa que Kim Shantal podría “cambiarle la jugada” durante La Traición, y cree que podría ser culpa de Alfredo Adame. ¿Se separará “El Muro”?
Eleazar Gómez le confió a El Patrón que escuchó una conversación en la cual entendió que Kim Shantal podría traicionarlo. “Si me llegan a subir yo sí cambio la jugada”, dijo, y hasta advirtió que podría nominar directamente a La Bea si hay Doble Traición. Alberto del Río optó por tranquilizarlo y le dijo que “Kim tiene palabra”.
