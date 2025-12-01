Eleazar Gómez SE ENOJA con Kim Shantal por cuestionar sus comentarios. “Yo puedo estar diciendo lo que quiera”
Eleazar Gómez amaneció molesto por la salida de Lis Vega y, aunque la plática con Kim Shantal empezó bien, en cuestión de segundos también se enojó con ella.
A solo minutos de haber tenido una fuerte confrontación con Fabiola Campomanes, Eleazar Gómez discutió con Kim Shantal. Lo molestó que ella cuestionara su enojo por la salida de Lis Vega y los comentarios que ha estado lanzando contra Sergio Mayer Mori. “Tú enfócate en ti”, le dijo Kim.
