Eleazar Gómez se queja de la cama que le tocó como peón. “La espalda se me hizo chicharrón”
Eleazar Gómez dice que le tocó la cama “más dura de todo el planeta”, que anteriormente perteneció por una semana a El Patrón.
Eleazar Gómez inició su segunda semana como peón en lo que va de La Granja VIP. En su primera noche, lo peor para él fue acostumbrarse a la cama que le tocó en esta ocasión. Dice que tiene un desnivel que le provocó dolor de espalda y “es la más dura de todo el planeta”.
