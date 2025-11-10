¡La Bea no quería dejar su cama y la tuvieron que ARRASTRAR! Mira el VIDEO con el divertido y “tiernísimo” momento
La Bea no estaba dispuesta a dejar la cama que iba a ser retirada hoy de la Habitación Principal, pero sus compañeros la “obligaron” a abandonarla.
Esta mañana de lunes, los granjeros tuvieron que decidir cuál de las camas de la Habitación Principal sería retirada. La Bea no quería dejar la cama que se eligió, porque era su oportunidad para dormir sola. Como resultado, tuvimos un divertidísimo momento. ¡Hasta la intentaron levantar haciéndola taquito!
Galerías y Notas Azteca UNO