Mira el NUEVO RETO del Tío Pepe para iniciar la semana 5 de La Granja VIP
Durante todo el día, los granjeros deberán cargar una pesada roca en un morral. Tienen que llevarla a donde sea que vayan, incluso cuando entren al baño.
El Tío Pepe explicó a los granjeros que enfrentarán un nuevo reto relacionado con sus emociones. Durante todo un día tienen que cargar una piedra dentro de un morral, “para tratar de estar en contacto con alguna emoción en especial”. Al final del día, habrá un momento de reflexión con este ejercicio.
