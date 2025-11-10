Sergio Mori REGAÑA a los granjeros por dejar platos sucios y hace FUERTE ADVERTENCIA. “No les voy a servir de comer”
Sergio Mayer Mori hizo una advertencia muy clara: quien deje platos sucios durante esta semana, tendrá que servirse su comida. Así se los anunció.
Luego de que Lis Vega encontrara platos sucios en la cocina, Sergio Mayer Mori aprovechó su último día como El Capataz para hacer una fuerte advertencia: cuando vea un plato sucio lo va a lavar, pero a la persona que lo haya dejado no le servirá de comer. Tanto Lis como él invitaron a los demás a cuidar la higiene en La Granja VIP.
