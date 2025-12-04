inklusion logo Sitio accesible
Eleazar Gómez y Sergio Mori improvisan juego para divertirse... mientras ‘El Cacaraqueo’ trabaja a marchas forzadas (VIDEO)

Los granjeros dejaron de lado su acalorada rivalidad para distraerse y no ayudar con la construcción del corral de los pavos

La Granja VIP 24/7
Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori dejaron de lado su acalorada rivalidad de estos días para divertirse y no ayudar a ‘El Patrón’ Alberto del Río, César Doroteo y La Bea con la construcción a marchas forzadas del corral de los pavos.

La Granja VIP
Eleazar Gómez
Sergio Mayer Mori
Alberto del Río
