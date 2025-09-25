¡Confirmado! Ya tenemos el primer romance de La Granja VIP y lo protagoniza “El Patron”

¡Ay, qué escándalo se armó hoy en Venga la Alegría con la presentación de Alberto del Rio en La Granja VIP! La historia de amor entre Margarita Mackenzi y “El Patrón” (¡sí, Alberto del Río!) se ha convertido en el tema más caliente del momento, y no, no es por el calor de la granja, sino por las chispeantes chispas que volaron entre ellos.

"¡No eres bienvenido aquí!”, Margarita McKenzie ‘lee la cartilla’ a Alberto del Río ‘El Patrón’ TV Azteca [VIDEO] Alberto del Río, ‘El Patrón’, visitó el foro de Venga La Alegría para hablar de La Granja VIP, pero terminó ‘cuadrándose’ ante Margarita McKenzie.

Todo comenzó con un inesperado giro de eventos en el programa Venga la Alegría, donde Margarita fue presentada como la nueva pareja romántica del mismísimo Alberto del Rio. Y aunque la noticia sorprendió a más de uno, el verdadero show sucedió fuera de cámara. Porque lo que los televidentes no vieron fue cómo El Patrón le dio unos buenos rosones a Margarita...Pero, como dicen en el mundo de la farándula, ¡los rosones no mienten, las flores siempre serán motivo de un nuevo amor!

Y ahí no queda la cosa, pues Margarita, al ingresar junto a el quinto granjero revelado, no solo traía consigo el aura de la emoción de la noticia, sino que su camisa desacomodada decía más de lo que las palabras no se atrevieron a pronunciar. "¿Qué pasó aquí?”, nos preguntamos todos. ¿Acaso entre esos rosones y esos detalles tan sueltos había algo más de lo que estaba pasando tras bambalinas? ¡Parece que “El Patrón” no solo sabe de luchas, sino también de… jugadas fuera de lo común!

Y es que “El Patrón”, quien ya estaba listo para sorprender a todos con su presencia en La Granja VIP, tiene claro que no solo se viene a dar todo en la competencia, sino a conquistar a todos los corazones (y a hacer que muchos se pregunten si lo que sucedió en Venga la Alegría fue parte del show o si hubo un toque extra de química en el aire).

Así que, si el amor entre Margarita y El Patrón continúa creciendo con algunas caricias extrañas, La Granja VIP no solo será un campo de batalla, ¡será un campo de amor!