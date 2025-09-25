¿Las Perdidas llegan a La Granja VIP? ¡Esto dijo Vanessa Labios 4K!

¡Ay oraaaa! ¿Que una de Las Perdidas va a estar en La Granja VIP? Muchos son los nombres que han surgido a partir de que comenzaron a revelarse los primeros granjeros de este nuevo reality show de Azteca UNO, pero la gente no para de pedir a que alguna del clan de Las Perdidas sea anunciada próximamente, y a falta de respuesta se fueron directo con Vanessa Labios 4K para preguntarle.

"¿Vas a estar en La Granja VIP?” fue lo que le comentaron en uno de sus más recientes en vivos, y Vanessa rápidamente se dispuso a aclarar los rumores: “Creo que la que va a estar es una de nosotras, pero no les voy a decir quién, yo no. Una de mis otras hermanas va a estar en La Granja, por eso ahorita anda muy desaparecida, y van a ver que como va a estar en La Granja ese programa va a ser un éxito.”, esta declaración rápidamente encendió las redes sociales y los comentarios del video que subieron a TikTok.

“Siento que será la Lic. Karina Torres”, “Paola y Karina, ambas, una será concursante y otra tendrá una sección conduciendo”, “Tiene que ser Paolita Suárez”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en el clip, ¿alguno de ellos tendrá razón? Hasta el momento no hay nada oficial mas que los granjeros ya confirmados, y habrá que esperar a las siguientes revelaciones para confirmar o desconfirmar la participación de alguna de Las Perdidas.

¿Cuáles son los granjeros ya confirmados de La Granja VIP?

Hasta el momento solo hay seis granjeros confirmados:



¿Cuándo y a qué hora se estrena La Granja VIP?

La Granja VIP se estrenará el próximo 12 de octubre del 2025, y podrás verla a través de la señal de Azteca UNO en punto de las 8:00 p.m., también podrás disfrutar de la transmisión en vivo y gratis por nuestro sitio web oficial y la app TV Azteca En Vivo.