¿Por qué la paja será tan importante en La Granja VIP? ¡Entérate de sus beneficios para el establo!

Ya sea como cama, alimento del ganado o como composta para nutrir los cultivos , los beneficios de la paja en el mundo campirano son muchos: ¡nuestras celebridades están a punto de descubrirlos a lo largo de 10 semanas en La Granja VIP, pero mientras tanto aquí te tenemos algunos usos que van más allá de ser una simple decoración!

¿Por qué la paja será tan fundamental en La Granja VIP?

De acuerdo con el sitio oficial de Faustino Morrás SL, una empresa especializada en ganadería, la paja es considerado un subproducto agrícola que se genera después de la cosecha de cereales como el trigo o el arroz y que es de suma importancia para las granjas gracias sobre todo a sus aportaciones para la ganadería y el medio ambiente.

Algunos usos importantes de la paja que la convertirán en un infaltable de La Granja VIP son los siguientes, ¿ya los conocías todos?

CAMA PARA EL GANADO

Una paja bien esparcida en establos y corrales crea una superficie seca y cómoda donde los animales puedan descansar: ¡este y otros materiales como el aserrín son muy populares a la hora de elaborar “camas” para caballos, vacas y reses!

ALIMENTO

En los crudos meses de invierno cuando encontrar pasto fresco ya no es tan fácil, la paja se consolida como un excelente forraje rico en fibras, ideal para los animales rumiantes como las vacas.

COMO ABONO

Al igual que el estiércol del ganado, la paja puede integrarse a la composta y convertirse en un excelente y nutritivo abono para el huerto de La Granja VIP , sobre todo porque se trata de un material orgánico, lo que contribuye a la salud del suelo.

Como ves, la paja es mucho más que un elemento decorativo de la vida granjera: el bienestar animal, la ecología, y la salud del suelo forman parte de sus beneficios, ya sea picada o comprimida en fardos para almacenarse más fácilmente en el granero: ¡tal vez las celebridades ya no la vean de la misma manera después de participar en el reality show!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Como ves, seguramente las celebridades tendrán contacto con montones de paja en más de una ocasión, sobre todo cuando les toque hacerse cargo del establo de La Granja VIP, el reality show de TV Azteca que se estrenará el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de Azteca UNO: ¡no te lo pierdas!