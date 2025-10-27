¡Empiezan con el pie izquierdo! Los peones se quedan DORMIDOS y Fabiola Campomanes hace el trabajo por ellos
Fabiola Campomanes tuvo que ir a recolectar huevos de gallina porque los nuevos peones se quedaron dormidos. ¡Solo Eleazar despertó!
Ni el canto del gallo pudo despertar a los nuevos peones esta mañana de lunes. Omahi, Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia y Eleazar Gómez debían despertarse antes que todos para recolectar huevos de gallina, ordeñar vacas y preparar el desayuno. Sin embargo, al ver que nadie despertaba, Fabiola Campomanes fue quien se levantó por los huevos.
Galerías y Notas Azteca UNO