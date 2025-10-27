¡Omahi no estaba soportando! Los nuevos peones se quejan de dormir en El Granero

Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia, Sergio Mayer Mori y Omahi son los nuevos peones en La Granja VIP, para esta semana que comienza. En su primera noche se quejaron del frío, de que las camas de paja con colchonetas estaban muy duras y de que no podrían competir para ser El Capataz. Omahi incluso se planteó si dormir en la cama o en el suelo.

