Sandra Itzel: entre gallina y cabra, así llega con el corazón abierto a La Granja VIP

Sandra Itzel llega a La Granja VIP con una conexión muy especial hacia la vida en el rancho, pues asegura que representa sus raíces. Con humor, la actriz se describe como una “gallina” porque incluso sabe imitar su sonido, pero también como una cabra, ya que es capaz de resistir ante todo. Su meta en esta competencia es clara: trabajar en equipo y mostrarse auténtica, sin filtros y con el corazón abierto.