¡Ahora le tocó a la Capataz! Fabiola Campomanes y Lis Vega se quedan dormidas en La Granja VIP

Ayer se vivió un clima de mucha tensión tras la falta de disciplina de los peones para levantarse temprano y comenzar con sus actividades al interior de La Granja VIP; sin embargo, en esta ocasión fueron la Capataz, Fabiola Campomanes, y su acompañante de cuarto, Lis Vega, a quienes se les olvidó ponerle el ejemplo a sus compañeros.

Si bien ayer Fabiola regañó a granjeros y peones por igual en el desayuno por su falta de compromiso con las tareas que tienen que llevar a cabo, en este día a la Capataz y Lis vega se les pegaron las cobijas, pues se levantaron hasta después de las 08:00 horas.

Aunque el martes discutieron sobre la mejor forma de despertarse, ya que algunos prefieren ser avisados antes de que suenen las alarmas y enciendan las luces y otros como Kim Shantal buscan dormir lo más posible, la Capataz tiene la encomienda de estar despierta desde temprana hora para supervisar el debido funcionamiento de La Granja VIP.

Cabe recordar que se modificaron ligeramente los horarios de las guardias para vigilar a 'Jacinta', ya que se adelantaron una hora, y que, tras la sugerencia del Tío Pepe, Alfredo Adame se convirtió en el segundo al mando de la Capataz y se comprometió con Campomanes a despertar a los peones en el granero, por lo que tal vez Fabiola se confió de más y se dio el lujo de tener unas horas de sueño extra.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Kim Shantal y al perdedor del duelo entre 'El Patrón' Alberto del Río y Kike Mayagoitia; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

