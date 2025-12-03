Fabiola Campomanes y Sergio Mori quieren proteger y “abrirle los brazos” a La Bea. “La neta sí me cae chido”
“Yo le voy a seguir hablando”, dice Sergio Mori sobre la posibilidad de que el “Team Cacaraqueo” quiera que La Bea conviva menos con él y Fabiola Campomanes.
Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori ya están pensando en qué estrategia podrían seguir en La Asamblea de este miércoles 3 de diciembre. En su conversación surgió La Bea, y ambos coincidieron en que la comediante les cae muy bien y no le tomarían a mal si toma una “postura radical” con el “Team Cacaraqueo”. “Pobrecita”, dijo Sergio al plantear recibirla con ellos cuando lo necesite.
