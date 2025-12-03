inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Fabiola Campomanes y Sergio Mori quieren proteger y “abrirle los brazos” a La Bea. “La neta sí me cae chido”

“Yo le voy a seguir hablando”, dice Sergio Mori sobre la posibilidad de que el “Team Cacaraqueo” quiera que La Bea conviva menos con él y Fabiola Campomanes.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori ya están pensando en qué estrategia podrían seguir en La Asamblea de este miércoles 3 de diciembre. En su conversación surgió La Bea, y ambos coincidieron en que la comediante les cae muy bien y no le tomarían a mal si toma una “postura radical” con el “Team Cacaraqueo”. “Pobrecita”, dijo Sergio al plantear recibirla con ellos cuando lo necesite.

La Granja VIP
Fabiola Campomanes
Sergio Mayer Mori
La Bea
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×