Granjeros se desvelan para celebrar cumpleaños de Lis Vega

Aunque ayer por la noche se vivieron momentos de tristeza por la eliminación de la cantante Carolina Ross de La Granja VIP, las celebridades no quisieron pasar por alto una ocasión que estaban anticipando desde hace unos días: el cumpleaños de la querida Lis Vega.

Con los granjeros reunidos en la cocina y tras unas palabras de aliento por parte de algunos de ellos, la cubana dejó ver que estaba viviendo un momento agridulce, pues aunque reconocía que se trataba de una situación bastante especial, también se dijo triste por no poder estar en contacto con su mamá.

El Capataz de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori, fue el encargado de presentarle el pastel de zanahoria que habían conseguido en la pasada fiesta animal con unas velitas y después de cantarle ‘Las mañanitas’, sus compañeros la felicitaron, la abrazaron y comieron una deliciosa rebanada de pastel.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Carolina Ross para ser el primer nominado de la segunda semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

