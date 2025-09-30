¿Huerto o establo? El lugar ideal para Kike Mayagoitia en La Granja VIP según la IA

Kike Mayagoitia se convirtió en la octava celebridad confirmada para La Granja VIP y enloqueció a los fans del cacareo, quienes desde ya se unieron al #TeamKike para apoyarlo en este sensacional reality show de TV Azteca: ¿pero cuál es el trabajo de campo idóneo para el conductor de Venga la Alegría, el huerto o el establo? ¡El algoritmo de la IA te sorprenderá!

Kike Mayagoitia, ¿en mood ganadero o agricultor para La Granja VIP?

A más de una persona le llamó la atención el hecho de que Kike Mayagoitia aceptara unirse al reto de La Granja VIP a pesar de que su experiencia en la televisión no incluye realities… ¡sin embargo, sí es muy competitivo ya que compitió en concursos de fisicoculturismo y esto fue tomado en cuenta por la inteligencia artificial (IA), que puso a la ganadería como la actividad ideal para él!

A decir de la herramienta de Google Gemini, el perfil de Kike Mayagoitia coincide más con las pesadas tareas del corral, el gallinero y el establo ya que su energía y su fuerza física podrían ser útiles a la hora de cumplir con trabajos tan rudos como la limpieza, el mantenimiento de cercas, el control de animales grandes y el transporte de fardos de paja.

La excelente condición física de Kike, así como su disposición de aprender y trabajar en equipo, son elementos importantes que lo colocarían como un ganadero en potencia, trabajo que por cierto ya le fue asignado a otras celebridades como Alfredo Adame y Alberto del Río “El Patrón”: ¿te imaginas a los 3 cuidando caballos y vacas?

La IA recordó que el trabajo en el huerto , aunque también tiene mucha exigencia física, requiere de personas con personalidades más centradas a los detalles y que piensen a largo plazo ya que los resultados no son tan inmediatos... ¡nadie sabe qué pasará realmente y esto sólo hace que el chisme aumente aún más en redes sociales!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Por supuesto, aún no sabemos si en efecto Kike brillará más cuidando plantas o animales en La Granja VIP ya que todo podría ocurrir en las transmisiones 24/7; sin embargo, la actividad resultó ser bastante divertida para calentar los ánimos y el chisme antes de que la competencia arranque.

¡No te pierdas el estreno de La Granja VIP! La cita es el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO con Adal Ramones a la cabeza de nuestro increíble equipo de conductores.